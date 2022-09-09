МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в пятницу утром почти на 1%, рынки продолжают оценивать решение о повышении ключевой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Рубль завершил торги четверга небольшим укреплением к доллару и евро

По состоянию на 7.35 мск курс евро к доллару рос до 1,0075 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9994 доллара. Курс доллара к иене снижался до 142,72 иены со 144,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,85%, до 108,77 пункта.

В четверг Европейский центробанк впервые повысил ставку на 75 базисных пунктов, теперь показатель составляет 1,25% годовых. Кроме того, ЕЦБ отметил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях.

Мировые центробанки склонны повышать свои ключевые ставки для борьбы с инфляцией. В частности, годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до нового рекорда в 9,1%, более 38% инфляции пришлись на рост стоимости энергии. Данные по США за август будут опубликованы на следующей неделе.

После решения ЕЦБ рынки более склонны ожидать аналогичного повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США позднее в сентябре. По данным CME Group, 84% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Днем ранее такую вероятность закладывали 78% экспертов. Летом ФРС уже дважды повышала ставку на 75 базисных пунктов.

"Рынки, наконец, осознали тот факт, что ставки почти наверняка будут повышены на 75 базисных пунктов, когда очередь дойдет до ФРС (21 сентября)", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Advisors Capital Management Джоанн Фини (JoAnne Feeney).