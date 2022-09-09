МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам, котировки закрепились выше 1730 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ

По состоянию на 7.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,65 доллара, или на 0,68%, до 1 731,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,87%, до 18,77 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,83%, до 108,8 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным при покупке в другой валюте, что поддерживает цену на драгоценный металл.

Влияние на доллар оказало укрепление евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Регулятор повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых, что стало самым сильным повышением в истории. Традиционно увеличение ставки поддерживает курс национальной валюты. В паре с евро доллар дешевеет на 0,8%.

Теперь рынки склонны ожидать аналогичного повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным CME Group, 84% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Днем ранее такую вероятность закладывали 78% экспертов. ФРС уже повышала ставку на 75 базисных пунктов на двух летних заседаниях, теперь аналитики не склонны ожидать замедления темпов повышения ставки.

Мировые центробанки повышают ключевые ставки на фоне высокой инфляции в мире, главным образом в связи с ростом цен на энергоносители. Золото традиционно считается инфляционным хеджем.