МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, следуя за динамикой американских фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,7%, до 3258,21 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2112,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,62%, до 19338 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,65%, до 6894,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,59%, до 28230,5 пункта.

Биржа Кореи закрыта по случаю выходного дня. По итогам прошедших торгов четверга, 8 сентября, корейский KOSPI снизился на 0,11%, до 2677,57 пункта.

В конце недели азиатские индексы растут, перенимая положительную динамику Уолл-стрит. Рост котировок начался после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Глава Федрезерва заявил, что американский регулятор продолжит активную монетарную политику по борьбе с инфляцией, пока не достигнет необходимого результата.

"Пауэлл звучал очень решительно в отношении миссии (ФРС) по подавлению инфляции, и в результате, вероятно, вызвал больше доверия к возможности повышения ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).