МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань рос на фоне снижения доллара США, и опасность прорыва парой ключевого уровня 7 ослабла, сообщило агентство Reuters. Народный банк Китая вновь пытался стабилизировать рынок, установив более низкий, чем ожидали, срединный курс доллара к своей валюте. Покупки юаня на российской бирже с начала 2022 года значительно выросли

Пред открытием рынка он установил фиксинг на уровне 6,9098 против 6,9148 в четверг. Срединный курс превысил ожидания 13-ю сессию подряд. По словам трейдеров и аналитиков, это — попытка замедлить ослабление юаня. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что курс будет установлен на уровне 6,9206.

"Следует также отметить, что реальный курс в основном рос, хотя и незначительно, — сказал валютный аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан. Иначе говоря, обменный курс не был строго ограничен менее высоким фиксингом.

На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,9394, а на момент написания статьи юань поднялся против доллара на 0,24% от уровня закрытия четверга.

Пара доллар/офшорный юань снизилась до 6,9425 от уровня закрытия предыдущей сессии 6,9586.

Несмотря на рост в четверг и в пятницу, по итогам недели континентальный юань, снизится против доллара на 0,55%, если закончит сессию на том уровне, где торговался на момент написания статьи. В таком случае он закончит снижением четвертую неделю подряд.

"Вероятно, в течение нескольких ближайших месяцев расхождения динамики экономики и траекторий денежно-кредитной политики будут поддерживать пару доллар/юань, хотя время от времени она может отступать", — считают аналитики Maybank.

В этом году доллар торгуется при поддержке агрессивного ужесточения политики ФРС, что оказывает давление на большинство валют развивающихся рынков. В то же время неожиданное решение Народного Банка Китая понизить процентные ставки в августе на фоне ослабления экономики ускорило снижение юаня. Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Китай в 2022 году

По мнению трейдеров и аналитиков, слабость инфляционного давления в Китае может позволить властям страны продолжить смягчать условия финансирования, чтобы поддержать экономику.

"В августе Народный банк Китая понизил ставки, чтобы помочь экономике, но мы также наблюдаем обеспокоенность банка ослаблением его валюты", — сказала экономист Capital Economics Шина Юэ. — По нашему мнению, приоритетом банка является стабилизация юаня для сдерживания оттока капиталов, во всяком случае, сейчас".

Согласно вышедшим в четверг данным Института международных финансов(IIF), в августе отток с рынков долга Китая продолжался седьмой месяц подряд и составил 7,7 млрд долларов США. Фондовые рынки Китая с начала года выросли всего на 1 млрд юаней, и этот рост был минимальным за семь лет.

По мнению Юэ, на следующей неделе центральный банк оставит без изменений ставки по программе среднесрочного кредитования (MLF), но позднее в этом году возможно их понижение.

В следующий четверг в рамках MLF будут распределены кредиты на 600 млрд юаней.

По словам аналитиков ANZ, решение центрального банка понизить нормы резервирования иностранной валюты финансовыми организациями стало сигналом о том, что сейчас не лучшее время для смягчения денежно-кредитной политики. "С учетом этого Народный банк Китая, видимо, отсрочит очередное смягчение", — говорят в ANZ, добавляя, что уже в октябре могут быть понижены нормы резервирования в юанях.