МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" снизил ориентир купона в двух выпусках биржевых облигаций объемом до 1 миллиарда юаней каждый — до 3,1-3,25% для двухлетнего выпуска и до 3,7-3,8% для пятилетнего, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Компания в пятницу собирает заявки на биржевые облигации в юанях с квартальными купонами и сроком обращения два года и пять лет. Первоначальный ориентир ставки купона для двухлетнего выпуска составлял не выше 3,5%, для пятилетнего — не выше 4%.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 16 сентября.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", банк "Зенит", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.