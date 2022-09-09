МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась, марка Аи-92 подешевела на 1,41%, Аи-95 — на 2,33%, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-98 и дизтопливо в России за неделю подорожали

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 1,41%, до 43 223 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел сразу на 2,33% — до 47 289 рублей за тонну. Таким образом, цены бензина уверенно снижаются ежедневно с 1 сентября, с началом действия нового демпфирующего механизма.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,44%, до 55 777 рублей за тонну. Мазут подешевел на 1,36%, его цена составила 13 099 рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,38%, до 17 975 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина по итогам торгового дня не изменилась и осталась на уровне 69 787 рублей за тонну.

С сентября в России действует временно скорректированный демпфирующий механизм для цен на топливо. Решение скорректировать параметры демпфера было принято в ситуации, когда из-за складывавшегося курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, что оказывало давление на цены для потребителей в России.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.