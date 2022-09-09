МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Металлоинвест" установил финальный ориентир ставки купона для двух выпусков биржевых облигаций объемом выпуска до 1 миллиарда юаней каждый — 3,1% для двухлетнего и 3,7% для пятилетнего, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Почта России" снизила ориентир купона по биржевым облигациям

Компания в пятницу собирает заявки на биржевые облигации в юанях с квартальными купонами и сроком обращения два года и пять лет. Первоначальный ориентир ставки купона для двухлетнего выпуска составлял не выше 3,5%, для пятилетнего — не выше 4%.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 16 сентября.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", банк "Зенит", "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.