МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" осуществил частичное погашение облигаций, приобретенных Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2015 году, в объеме 4,3 миллиарда рублей, или 5,88% номинальной стоимости в 1,21 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина. Минфин приобрел облигации "Уральских авиалиний" в августе

В августе 2022 года ОАО "Ямал СПГ" осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (5,88% от номинальной стоимости) погашение облигаций… (общая номинальная стоимость — 1 207 024 тысяч долларов), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 году в целях финансирования инвестиционного проекта "Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал", в результате чего на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 4 284,2 миллиона рублей", — сообщил Минфин.

"Новатэк" привлек два транша из ФНБ в 2015 году, каждый по 75 миллиардов рублей, на строительство "Ямал СПГ". В 2019 году глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что с 2022 года компания начнет гасить тело кредита.

"Ямал СПГ" — российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн.