МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы поднялся на 1,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро и иене на ожиданиях действий мировых центробанков

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,5%, до 2426,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,02%, до 1262,72 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,84%, РТС — на 1,7%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 13 копеек, до 60,60 рубля, курс евро рос на 52 копейки, до 60,9 рубля.