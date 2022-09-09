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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220909/838070626.html
Российский рынок акций в пятницу вырос на 1,5%
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. Российский рынок акций по итогам пятницы поднялся на 1,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,5%, до... ПРАЙМ, 09.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы поднялся на 1,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,5%, до 2426,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,02%, до 1262,72 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,84%, РТС — на 1,7%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 13 копеек, до 60,60 рубля, курс евро рос на 52 копейки, до 60,9 рубля.