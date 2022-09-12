События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 сентября
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Фестиваль середины осени — выходной на биржах
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,6%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-0,9%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль)
|-1,6%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП (3м/3м)
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль)
|-22,85 млрд ф.ст.
|-22,3 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль)
|-12,29 млрд ф.ст.
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|18:30
|USD
|США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот
|3,202%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,755%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август 2022
|RUB
|Московская биржа — открытие доступа к торгам на рынке акций для клиентов-нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц
|RUB
|Московская биржа — возобновление вечерних торгов фондовой секции
|RUB
|Московская биржа — возобновление утренних торгов на срочном и валютном рынках
https://1prime.ru/Financial_market/20220912/838082963.html