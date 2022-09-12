МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Фестиваль середины осени — выходной на биржах    
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,6% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -0,9% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль) -1,6% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП (3м/3м) -0,1%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль) -22,85 млрд ф.ст. -22,3 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль) -12,29 млрд ф.ст.  
10:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
18:30 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 3,202%  
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,755%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август 2022    
  RUB Московская биржа — открытие доступа к торгам на рынке акций для клиентов-нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц    
  RUB Московская биржа — возобновление вечерних торгов фондовой секции    
  RUB Московская биржа — возобновление утренних торгов на срочном и валютном рынках    