МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник заметно растут вслед за фондовыми биржами США, следует из данных торгов. Курс евро против доллара поднялся до максимума за три недели

По состоянию на 11.00 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1%, до 7423 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 6265,9 пункта, немецкий DAX — на 1,28%, до 13255,2 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на закрытие торгов в США значительным ростом, чему способствовали ожидания замедления инфляции в стране.

Во вторник рынки ожидают данных о динамике индекса потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

"Если данные в США окажутся достаточно мягкими или, в идеале, более мягкими, чем ожидалось, акции, вероятно, продолжат рост стоимости и на этой неделе. Если же данные окажутся не такими мягкими, как ожидалось, или, что еще хуже, если мы увидим более высокие показатели (инфляции — ред.), чем в прошлом месяце, то достижения прошлой недели, скорее всего, будут быстро утеряны", — сказала агентству Bloomberg старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).