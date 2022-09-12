Европейские фондовые индексы заметно растут на торгах вслед за американскими биржами
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник заметно растут вслед за фондовыми биржами США, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.00 мск британский индекс FTSE 100 растет на 1%, до 7423 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 6265,9 пункта, немецкий DAX — на 1,28%, до 13255,2 пункта.
Европейские инвесторы обратили внимание на закрытие торгов в США значительным ростом, чему способствовали ожидания замедления инфляции в стране.
Во вторник рынки ожидают данных о динамике индекса потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.
"Если данные в США окажутся достаточно мягкими или, в идеале, более мягкими, чем ожидалось, акции, вероятно, продолжат рост стоимости и на этой неделе. Если же данные окажутся не такими мягкими, как ожидалось, или, что еще хуже, если мы увидим более высокие показатели (инфляции — ред.), чем в прошлом месяце, то достижения прошлой недели, скорее всего, будут быстро утеряны", — сказала агентству Bloomberg старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
https://1prime.ru/Financial_market/20220912/838084942.html