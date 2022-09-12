МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник растут, инвесторы оптимистично настроены на торговлю, следует из данных торгов. В США сократилось число нефтегазовых буровых установок

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,38%, до 32 386 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 12 732,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,49%, до 4 105,25 пункта.

Фьючерсы на фондовые рынки США в понедельник сигнализируют о том, что биржи откроются ростом. Оптимизму на мировых рынках способствуют ожидания замедления годовой инфляции в США по итогам августа до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Инвесторы надеются, что при таком сценарии Федеральная резервная система будет менее "агрессивна" в своем монетарном решении.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на торги в Азии, которые заметно выросли в понедельник. "Американские и европейские фьючерсы подхватывают импульс из Азии, где торговля шла в положительном направлении", — сказал порталу MarketWatch аналитик брокерской компании AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam).