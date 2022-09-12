МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника растет по индексу Мосбиржи на 1,34% на позитивном внешнем фоне и восстановлении цен на нефть, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российская экономика выходит на траекторию роста, сообщил Путин

Индекс Мосбиржи к 14.54 мск растет на 1,34%, до 2458,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,78%, до 1285,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 32 копейки, до 60,28 рубля, евро растет на 11 копеек — до 61,07 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,99%, до 93,76 доллара за баррель.

"На открытии российский рынок испытал кратковременную просадку, реагируя на первый день торгов дружественных нерезидентов. Однако этот фактор не оказал особого влияния на акции, наши индексы устремились вверх", — уточняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Эксперт отмечает, что рост на российском рынке акций идет широким фронтом: дорожает большинство представителей всех секторов. Восходящей динамике способствует позитивный внешний фон. Он обратил внимание, что рынки акций и нефтяные цены повышаются, хотя утром снижались в рамках коррекции стартового восходящего импульса.

"Кроме того, определенный позитивный настрой задают заявления президента РФ Владимира Путина о том, что экономика страны переходит на траекторию роста после стабилизации. При этом допуск дружественных нерезидентов к торговле акциями, как мы и предполагали, не привел к какому-то значимому давлению продавцов", — добавил Игорь Додонов из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Котировки цены на нефть находятся в зеленой зоне, что оказывает положительное влияние на бумаги нефтегазового сектора, также инвесторы заинтересованы новостью возможного партнерства "Газпромнефти" (+0,85%) и "Лукойла", котировки "Лукойла" растут на 2,14%", — замечает Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" подмечает, что "Яндекс" (+3,89%) и VK (+5,95%) сообщили о закрытии сделки, в рамках которой сервисы "Дзен" и "Новости" перешли VK, а Delivery Club — "Яндексу". Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.

"Застройщики в понедельник вновь лидировали в росте, что может быть обеспечено ожиданиями еще одного снижения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в пятницу (с 8% до 7,5%) и, как следствие, увеличения доступности ипотечных кредитов. "Самолет" при этом ранее объявил о дивидендах за первое полугодие 2022 года в размере 41 руб на акцию с символической доходностью около 1,3%", — дополнила она.

Также в лидерах роста — акции ЛСР (+4,68%), "Русснефти" (+3,5%), ОАК (+2,99%), ДВМП (+2,42%), ПИКа (+3,26%), ВТБ (+1,69%), "Новатэка" (+1,47%).

Лидеры снижения — акции "СПБ Биржи" (-1,15%) и "Газпрома" (-0,37%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Среди событий, на которые стоит обратить внимание — возобновление торгов на утренней сессии на срочном рынке и вечерней сессии на рынке акций, что потенциально может привести к увеличению волатильности бумаг в отдельные дни на фоне более низких объемов торгов в утренние и вечерние сессии. Также стоит обратить внимание на вступление в силу новой методики и новых баз расчета индексов акций", — обращает внимание Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

В целом на этой неделе рынки и аналитики находятся в ожидании решений ЦБ по ставке. Ожидается, что она будет снижена на 50 базисных пунктов, отмечает эксперт.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на четырехмесячной вершине 2 492 пункта, установленной в прошлый вторник. Если ситуация на мировых рынках не ухудшится, мы уже в ближайшие сессии можем проверить это сопротивление на прочность", — полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Додонов из ФГ "Финам" добавляет, что во второй половине дня торги на международных финансовых рынках, вероятно, будут проходить спокойно, поскольку инвесторы ожидают завтрашней публикации данных по августовской инфляции в США, которые могут повлиять на решение Федрезерва по ставке.

"На таком фоне российские фондовые индексы по итогам сессии вполне могут сохранить весь или большую часть выигрыша, достигнутого к середине дня", — заключает эксперт.