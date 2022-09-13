МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Минфин России 14 сентября на первом более чем за полгода аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин возобновит аукционы ОФЗ 14 сентября

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года.

Минфин в понедельник опубликовал график аукционов по размещению ОФЗ на третий квартал 2022 года, согласно которому аукционы планируется провести 14, 21 и 28 сентября. Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале — 40 миллиардов рублей по номинальной стоимости. По факту — это планы размещения ОФЗ на сентябрь, так как в июле и августе аукционы не проводились.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от пяти до десяти лет включительно составляет 30 миллиардов рублей, от десяти лет — 10 миллиардов рублей.

Заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов заявил на прошлой неделе, что Минфин планирует в сентябре вернуться на рынок долга с предложением облигаций федерального займа и будет тестировать рынок разными объемами. По его словам, министерство протестирует долговой рынок размещением ОФЗ с фиксированным купоном объемом 10-20 миллиардов рублей из прежних выпусков.

Минфин в январе-марте этого года планировал предложить на аукционах ОФЗ на 700 миллиардов рублей, однако с середины февраля операции не проводил. По итогам трех аукционных дней в январе и феврале Минфин разместил гособлигации на общую сумму 128,1 миллиарда рублей, выполнив на 18,3% план привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале.