МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Аукцион по расчетам по кредитным дефолтным свопам (CDS), связанным с долговыми обязательствами России, прошел в понедельник на основе заявок ряда крупнейших международных банков по 56,125% от номинала, то есть по цене 56,125 доллара на каждые 100 долларов контракта, свидетельствуют итоги аукциона. Минфин предложит ОФЗ на десять миллиардов рублей на аукционе 14 сентября

CDS являются производным инструментом и покупаются с целью страховки от кредитного риска на случай невыполнения контрагентом своих финансовых обязательств. После того как управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на покупку российских ценных бумаг на вторичном рынке с начала июня, у финансовых организаций возникли сложности в операциях с CDS на российские гособлигации.

Комитет по кредитным деривативам признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаты "дополнительных" процентов на 1,9 миллиона долларов. Финансисты инициировали обсуждения между комитетом и OFAC с просьбой временно разрешить торговлю бумагами, чтобы участники рынка могли провести аукцион по выплате страховых премий и получить выплаты, в результате которого аукцион был назначен на 12 сентября.

"Цена поставляемых бумаг при закрытии контрактов соответственно выросла с предварительно рассчитанной "среднерыночной точки" 48,375 процентного пункта до 56,125 процентного пункта. Цена поставки на этом уровне означает, что продавцы контрактов CDS на каждые 100 долларов контракта получили бумаги на 56,125 доллара и разницу должны были доплатить", — объяснил РИА Новости руководитель отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Алексей Булгаков.

На состоявшемся в понедельник аукционе поступило заявок на покупку бумаг на 1,3 миллиарда долларов, в то время как желающих поставить бумагу покупателей контрактов CDS было чуть более чем на 800 миллионов долларов. В результате заявки на покупку на 500 миллионов долларов были закрыты на торгах.

"Поставлялись видимо в основном "самые дешевые к поставке" бумаги с RU ISIN без упоминания рубля в списке альтернативных валют (в частности, Россия-47). Котировки бондов в Euroclear существенно поменялись в четверг, 8 сентября, в первый день действия лицензии OFAC, разрешающей американским инвесторам покупку бумаг для аукциона, в частности, котировки "дорогих" выпусков с XS ISIN с высокими купонами (Россия-28, —30) упали на 10-12 процентного пункта, в то время как котировки "дешевых" поставляемых выпусков (самая длинная Россия-47 с RU ISIN) поднялись на 10 процентных пункта. После аукциона котировки существенно не изменились", — рассказал Булгаков.

Министерство финансов США в июле разрешило сделки для проведения аукциона с целью расчетов по кредитным дефолтным свопам, связанным с РФ. В июне СМИ писали, что группа из 13 банков и управляющих активами обратилась в минфин США с просьбой временно разрешить торговлю CDS на российские гособлигации.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов, комментируя решение комитета по кредитным деривативам о признании "события неплатежа", подчеркивал, что оно никак не влияет на отношения России с ее кредиторами и имеет значение только для участников рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), то есть производных финансовых инструментов на российские еврооблигации.