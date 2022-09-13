МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги вторника снизился на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Евро опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,11%, до 2446,89 пункта, долларовый РТС повысился на 0,27%, до 1284,1 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 25 копеек до 59,99 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, с 19.00 до 19.05 пройдет аукцион открытия вечерней сессии.