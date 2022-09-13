2022-09-13T19:01:54+03:00
2022-09-13T19:01:54+03:00
2022-09-13T19:01:54+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220913/838103574.html
Российский рынок акций немного снизился в рамках основных торгов
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Российский рынок акций в основные торги вторника снизился на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на... ПРАЙМ, 13.09.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги вторника снизился на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,11%, до 2446,89 пункта, долларовый РТС повысился на 0,27%, до 1284,1 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 25 копеек до 59,99 рубля.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи будет вечерняя торговая сессия, с 19.00 до 19.05 пройдет аукцион открытия вечерней сессии.