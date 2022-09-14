ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые биржи во вторник завершили торговую сессию сильным снижением на фоне неоднозначных данных о темпах роста потребительских цен в США. Российский рынок акций немного снизился в рамках основных торгов

По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 3,94%, до 31104,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,16%, до 11633,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,32%, до 3,932,69 пункта.

Падение индекса Dow Jones оказалось наиболее сильным с июня 2020 года.

Опубликованные данные по годовой инфляции показали снижение темпов роста потребительских цен до 8,3% в августе после 8,5% в июле, хотя аналитики, опрошенные порталом Daily FX, прогнозировали большее снижение — до 8,1%. В результате рынки снижались на фоне перспектив ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.