2022-09-14T07:16:00+03:00
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2022-09-14T07:16:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220914/838105573.html
Рубль в начале торгов среды снижается к доллару и евро
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Курс рубля в начале торгов среды дешевеет к доллару и евро: доллар растет до 59,92 рубля, евро — до 60,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 14.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды дешевеет к доллару и евро: доллар растет до 59,92 рубля, евро — до 60,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 2 копейки, до 59,92 рубля, евро — на 16 копеек, до 60,06 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,59 рубля.