МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды дешевеет к доллару и евро: доллар растет до 59,92 рубля, евро — до 60,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар и евро завершили торги снижением — оба до 59,9 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 2 копейки, до 59,92 рубля, евро — на 16 копеек, до 60,06 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия — 8,59 рубля.