ТОКИО, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство Японии не исключает принятия "различных мер", если ситуация с резким падением курса иены продолжится, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Курс иены к евро упал до многолетнего минимума

Утром в среду японская иена опустилась до 144,9 за доллар. Это ниже рекордно низких с августа 1998 года курсов японской национальной валюты, зафиксированных на прошлой неделе на уровне 144,3-144,5 иены за доллар. Днем в пятницу курс поднимался до уровня 142 иены за доллар, однако на новостях из США опустился еще ниже.

"Важна стабильность валютного курса, его резкие колебания нежелательны. В последнее время заметно одностороннее стремительное изменение курса иены, фоном для которого являются спекулятивные движения. Правительство с напряженным вниманием следит за валютным курсом, а в случае если такие движения продолжатся, предпримет необходимые действия на валютном рынке, не исключая принятия различных мер", — сказал Мацуно.

Фоном для падения иены являются сильные различия подходов американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

Кроме того, после публикации во вторник данных об инфляции в США по итогам августа курс доллара вырос по отношению к мировым валютам, в том числе и к иене. Во вторник минтруд США сообщил, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3% с 8,5%, аналитики ожидали снижения до 8,1%. Рынки восприняли статистику как сигнал к возможному ужесточению и без того "ястребиной" политики Федрезерва США.