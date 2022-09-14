МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Биржи США завершили торги сильным падением

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 1,02%, до 3230,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2093,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,63%, до 18819 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 падает на 2,41%, до 6841,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,79%, до 27814 пунктов, корейский KOSPI — на 1,29%, до 2417,88 пункта.

Динамика азиатских рынков связана с падением индексов на Уолл-стрит, что обусловлено ожиданиями более "агрессивной" политики Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают, что регулятор на следующем заседании повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, некоторые эксперты ожидают повышения сразу на 100 базисных пунктов.

Итоги следующего заседания ФРС США должны быть опубликованы 21 сентября.

Такому сценарию развития событий способствовали данные по потребительским ценам в США, которые по итогам августа в годовом выражении выросли на 8,3% после роста на 8,5% месяцем ранее. Несмотря на то, что инфляция замедлилась, ее динамика оказалась хуже прогноза аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 8,1%.