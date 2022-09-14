МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Мировые рынки акций сегодня несут массовые потери, поскольку инвесторы готовятся к еще более решительным действиям Федеральной резервной системы США по мере роста инфляции. Иена укрепилась после проведения Банком Японии ревизии обменных курсов

Иена выросла более чем на 1%, приподнявшись с недавних 24-летних минимумов по отношению к доллару, на сообщении о том, что Банк Японии провел проверку ставок, очевидно, готовясь к валютной интервенции.

Вышедшие во вторник данные, свидетельствующие о росте базовой инфляции в США, вызвали отклик во всем мире.

Европейский рынок акций потерял 0,3%, отступив еще дальше от почти трехнедельных максимумов, достигнутых днем ранее. Лондонский индекс FTSE упал на 1%, даже несмотря на данные о неожиданном снижении инфляции в Великобритании в августе. Европейские биржи снижаются на статданных по еврозоне

В Азии японский Nikkei упал на 2,6%, а самый широкий индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии — на 2,2%. Американские фондовые фьючерсы демонстрировали смешанную динамику после самого резкого падения на Уолл-стрит за последние два года.

"ФРС еще многое предстоит сделать, и теперь есть понимание того, что пиковая ставка будет выше 4%, — сказала Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors. — Было ощущение, будто инфляция замедлилась, но данные показывают, насколько она упорна, и это требует от ФРС более решительного повышения ставки".

Согласно данным инструмента CME FedWatch, денежные рынки полностью учитывают в котировках повышение процентной ставки как минимум на 75 базисных пунктов, при этом существует 38%-ная вероятность повышения ставки по федеральным фондам на целый процентный пункт. Заседание ФРС состоится на следующей неделе.

До вчерашнего выхода данных по инфляции вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов считалась нулевой.

Новый прогноз оказал повышательное давление на доходность казначейских облигаций США, при этом доходность двухлетних облигаций на лондонской сессии выросла до нового 15-летнего максимума на уровне 3,804%.

Перспектива дальнейшего агрессивного увеличения ставок подстегнула доллар, что вызвало тревогу среди других ведущих мировых центральных банков, так как их валюты ослабли и это привело к росту импортируемой инфляции. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

При этом иена укрепилась более чем на 1% примерно до 143 иен за доллар на сообщении о валютной проверке Банка Японии.

Ранее министр финансов Японии Сунити Судзуки заявил, что валютная интервенция входит в список возможных действий правительства. В последний раз Япония проводила интервенцию для поддержки валюты в 1998 году, когда азиатский финансовый кризис стимулировал продажи иены и резкий отток капитала.

"Словесное воздействие может помочь замедлить темпы обесценения иены, но оно вряд ли поменяет тренд, если только доллар и доходность американских гособлигаций не перейдет к решительному снижению, или Банк Японии не изменит или скорректирует политику", — считает валютный аналитик OCBC Кристофер Вон.

Пока другие центробанки повышают процентные ставки, Банк Японии в этом году сохраняет крайне мягкую денежно-кредитную политику без изменений.

Цены на нефть стабилизировались. Баррель марки WTI торговался по 87,41 доллара, а баррель Brent — по 93,20 доллара. Спотовые цены на золото повысились примерно на 0,2% до 1705 долларов.