События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 сентября
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-2,31 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (август)
|19%
|23,6%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (август)
|-1,434 трлн йен
|-2,398 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (август)
|-40,9 тыс
|35 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (август)
|-86,9 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (август)
|3,4%
|3,4%
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,2%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,4%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август)
|0,4%
|0,4%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|2,81%
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2022)
|2,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль)
|-24,6 млрд евро
|-20 млрд евро
|12:15
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (август)
|275,3 тыс
|265 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|0,4%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август)
|-3,3%
|-1,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (август)
|-1,4%
|-1,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|222 тыс
|226 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь)
|-31,3
|-13
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|6,2
|2,8
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|24,1
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0%
|0,2%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (август)
|3,9%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|0,6%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль)
|1,4%
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|0,4%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.09)
|561,9 млрд долл (на 02.09)
|RUB
|Абрау-Дюрсо — ВОСА (реестр закрыт 22.08.2022, в заочной форме, одобрение сделки с заинтересованностью суммой более 10% стоимости активов ПАО с РНКБ Банком)
|RUB
|Мосэнерго — СД (определение закупочной политики компании)
|RUB
|Совкомфлот — СД (реализация плана мероприятий по внедрению учета ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в деятельность ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20220914/838114468.html