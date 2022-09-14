МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -2,31 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (август) 19% 23,6%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (август) -1,434 трлн йен -2,398 трлн йен
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (август) -40,9 тыс 35 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (август) -86,9 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (август) 3,4% 3,4%
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,2% -0,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,4%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август) 0,4% 0,4%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 2,81%  
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2022) 2,7%  
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль) -24,6 млрд евро -20 млрд евро
12:15 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (август) 275,3 тыс 265 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) 0,4% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август) -3,3% -1,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (август) -1,4% -1,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 222 тыс 226 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь) -31,3 -13
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 6,2 2,8
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 24,1  
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0% 0,2%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (август) 3,9%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (август) 0,6% 0,1%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль) 1,4% 0,6%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 0,4%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.09) 561,9 млрд долл (на 02.09)  
  RUB Абрау-Дюрсо — ВОСА (реестр закрыт 22.08.2022, в заочной форме, одобрение сделки с заинтересованностью суммой более 10% стоимости активов ПАО с РНКБ Банком)    
  RUB Мосэнерго — СД (определение закупочной политики компании)    
  RUB Совкомфлот — СД (реализация плана мероприятий по внедрению учета ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в деятельность ПАО)    