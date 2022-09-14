МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером слабо снижается, рынки оценивают опубликованную днем ранее статистику по инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По состоянию на 18.28 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,55 доллара, или на 0,26%, до 1 712,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,57%, до 19,602 доллара за унцию.

Годовой рост цен в стране в августе составил 8,3% против июльских 8,5% при прогнозе в 8,1%. Инфляция замедляется относительно слабыми темпами, что заставляет инвесторов ожидать от Федеральной резервной системы (ФРС) США жестких шагов.

На следующей неделе американский регулятор проведет очередное заседание, на котором примет решение по ключевой ставке в США. По данным CME Group, 68% аналитиков ждут повышения ставки на 75 базисных пунктов, в то время как 32% закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва и макростатистике по США, поскольку эти факторы влияют на доллар. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится драгоценный металл для покупки в другой валюте.

"Мы полагаем, что недавнее ужесточение, которое, как мы ожидаем, продолжится, будет оказывать дальнейшее давление на золото", — сказал агентству Блумберг аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel).