МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Три четверти free float (бумаги в свободном обращении) российского рынка акций принадлежат нерезидентам из недружественных государств, рассказал председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на встрече со студентами факультета международного бизнеса МГИМО. Российский рынок акций немного снизился в рамках основных торгов

По его словам, нерезидентов на российском рынке акций еще в начале 2022 года было достаточно много — в оборотах Московской биржи около половины участников (46% в январе-феврале 2022 года), проводивших сделки, в объемных показателях были нерезиденты. В этих 46% оборота как минимум половина — это настоящие иностранцы, сказал Швецов.

При этом free float российского рынка акций составлял 38%, а доля в 28% из них в настоящий момент — это замороженный free float, то есть это нерезиденты, которые зарегистрированы в недружественных юрисдикциях. На российских инвесторов и дружественных нерезидентов сейчас приходится 10% free float.

"Фактически начало введение санкций и санкционное давление вызвало у этих 28% желание выйти из активов не в силу экономических показателей российских компаний, а в силу требований местного комплаенса, который, действуя в рамках рекомендаций и требований регуляторов, поставил вопрос о выходе из российского бизнеса", — сказал он.

"Если 38% — это 100%, то 28% — это примерно 75%, то есть три четверти акций, находящихся в свободном обращении, в один момент могли быть поставлены на Московской бирже на продажу в целях выхода из этих инвестиций", — рассказал он.