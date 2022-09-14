Мосбиржа: три четверти free float российского рынка акций принадлежит недружественным нерезидентам
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Три четверти free float (бумаги в свободном обращении) российского рынка акций принадлежат нерезидентам из недружественных государств, рассказал председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на встрече со студентами факультета международного бизнеса МГИМО.
По его словам, нерезидентов на российском рынке акций еще в начале 2022 года было достаточно много — в оборотах Московской биржи около половины участников (46% в январе-феврале 2022 года), проводивших сделки, в объемных показателях были нерезиденты. В этих 46% оборота как минимум половина — это настоящие иностранцы, сказал Швецов.
При этом free float российского рынка акций составлял 38%, а доля в 28% из них в настоящий момент — это замороженный free float, то есть это нерезиденты, которые зарегистрированы в недружественных юрисдикциях. На российских инвесторов и дружественных нерезидентов сейчас приходится 10% free float.
"Фактически начало введение санкций и санкционное давление вызвало у этих 28% желание выйти из активов не в силу экономических показателей российских компаний, а в силу требований местного комплаенса, который, действуя в рамках рекомендаций и требований регуляторов, поставил вопрос о выходе из российского бизнеса", — сказал он.
"Если 38% — это 100%, то 28% — это примерно 75%, то есть три четверти акций, находящихся в свободном обращении, в один момент могли быть поставлены на Московской бирже на продажу в целях выхода из этих инвестиций", — рассказал он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220914/838116303.html