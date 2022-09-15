МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Доллары и евро для золотовалютного запаса России сейчас стали бессмысленными, однако, чтобы вновь не попасть в зависимость — на сей раз от Китая, не стоит держать весь объем в китайской валюте, заявил РИА Новости заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сказал, что утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов и Россия шаг за шагом уходит от использования "ненадежных, скомпрометировавших себя валют". Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее заявил, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. По этой же теме высказался и глава Минфина Антон Силуанов — по его мнению, хранить резервы надо в самом золоте, юанях и других валютах дружественных стран.

"Копить золотовалютные резервы в долларах или евро сейчас России бессмысленно, потому, что в любой момент может произойти блокировка этих активов. Самой понятной альтернативой становится юань, хотя он и не является ликвидной валютой. Но тут есть большая проблема. Делать это надо осторожно, чтобы не попасть в зависимость на сей раз от Китая",- сказал Столяров.

Что касается других вариантов, то это, по его словам, конечно, золото. "Но здесь тоже не все просто. Поскольку западные страны в рамках антироссийских санкций отказались от его покупки у Москвы. Значит, необходимо искать новых клиентов, например, в Индии, на Ближнем Востоке",- добавил он.

Исходя из всего этого, эксперт уверен, что к своим золотовалютным резервам России сейчас надо подходить строго дифференцированно. "Правило простое: нельзя все яйца складывать в одну корзину. Одну часть золотовалютных резервов стоит хранить в юанях, другую – в золоте, третью – в валютах дружественных стран, допустим, индийских рупиях, иранских реалах, или турецких лирах",- заключил Столяров.