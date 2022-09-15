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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220915/838117386.html
Курс рубля снижается в начале торгов
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Курс рубля в начале торгов дешевеет к инвалютам бивалютной корзины ЦБ, которые пробили отметку в 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 15.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов дешевеет к инвалютам бивалютной корзины ЦБ, которые пробили отметку в 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 30 копеек, до 60,18 рубля, евро — на 9 копеек, до 60,05 рубля.
Курс юаня увеличивается на 1 копейку, до 8,60 рубля.