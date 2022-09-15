МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов дешевеет к инвалютам бивалютной корзины ЦБ, которые пробили отметку в 60 рублей, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций немного снизился в рамках основных торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 30 копеек, до 60,18 рубля, евро — на 9 копеек, до 60,05 рубля.

Курс юаня увеличивается на 1 копейку, до 8,60 рубля.