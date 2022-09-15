МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг утром поднимается, рынки продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 7.27 мск курс евро к доллару снижается до 0,9973 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9977 доллара, курс доллара к иене повышается до 143,36 иены со 143,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 109,71 пункта.

Данные годовой инфляции в США по итогам августа показали, что рост потребительских цен в стране замедлился слабее ожиданий — до 8,3% с 8,5%, и эта статистика укрепила ожидания более "ястребиной" политики ФРС, что позитивно для доллара.

После выхода данных об инфляции некоторые эксперты стали закладывать повышение учётной ставки ФРС сразу на 1 процентный пункт. По данным CME Group, такую вероятность закладывают 30% экспертов, остальные продолжают ожидать повышения на 0,75 п.п.

"Инвесторы остаются очень осторожны по поводу возможности чрезмерного монетарного ужесточения в США", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Следующее заседание ФРС запланировано на 20-21 сентября.