ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Цены на кукурузу и сою на CBOT в среду снизились ввиду продаж на технических факторах. Трейдеры корректировали позиции после ралли, вызванного оценками Минсельхоза США по производству. Согласно прогнозу министерства, урожай кукурузы и сои может оказаться более низким, чем предполагалось, сообщает агентство Рейтер.

"Оценки Минсельхоза США удивили рынок, — отметил Крис Робинсон, основатель Robinson Ag Marketing. — Рынок отреагировал на эти прогнозы, и цены резко выросли. Однако резкие движения цен бывают неустойчивыми. Ранее мы уже наблюдали довольно сильные колебания котировок".

Пшеница выросла в цене на фоне ослабления доллара. Кроме того, неопределенность относительно поставок зерна из Украины оказывала поддержку котировкам.

Фьючерсы на кукурузу и сою также испытали давление со стороны отраслевых трейдеров, которые продавали контракты, хеджируя риски, связанные с недавними покупками этих культур на спот-рынке, добавил Робинсон.

Ноябрьские фьючерсы на сою на CBOT закрылись с понижением на 23 3/4 цента, по 14,55 доллара за бушель. Котировки утратили часть позиций, достигнутых ранее в среду, не сумев пробить сопротивление, расположенное на верхней 20-дневной полосе Боллинджера.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу завершили торги с понижением на 10 1/2 цента, по 6,82 1/4 доллара за бушель. Сопротивление для котировок кукурузы расположено на 7,00 долларах за бушель: с 22 июня цены не поднимались выше этой отметки.

Неопределенность в отношении последствий забастовки работников железных дорог в США усиливала негативные настроения на рынке. В четверг по некоторым железнодорожным направлениям запланирована приостановка перевозки сельхозпродукции.

Декабрьские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу закрылись с повышением на 11 3/4 цента, по 8,72 1/4 доллара за бушель.