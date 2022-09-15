МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг снижаются в рамках коррекции после роста среды, следует из данных торгов. Reuters: цены на кукурузу и сою в США снизились

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,05%, до 31 235 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27%, до 12 189,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3 960,75 пункта.

В среду днем фьючерсы восстанавливались после падения во вторник, вызванного негативной статисткой по инфляции в США, которая замедляется более слабыми темпами, чем ожидалось. По итогам августа рост цен составил 8,3% против 8,5% в июле, в то время как ожидалось снижение показателя до 8,1%. При этом целевой показатель для американской экономики — 2%.

Инвесторы полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет бороться с повышенной инфляцией с помощью жестких монетарных методов. Так, 74% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают от ФРС повышения ставки на 75 базисных пунктов, другие 26% закладывают повышение сразу на 100 пунктов. Рынки опасаются, что резкое повышение ставок может привести к глобальной рецессии.