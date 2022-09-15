МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи на 0,4% на позитивных ожиданиях инвесторов от саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 15-16 сентября, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.41 мск растет на 0,4%, до 2445,63 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 2186,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1 копейку, до 59,9 рубля, евро снижается на 13 копеек, до 59,83 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,07%, до 92,21 доллара за баррель.

"В повестке дня — встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Иран вступает в ШОС. То есть формируется полноценная повестка на южном и восточном направлениях. Однако и новости "Газпрома" от края до края также важны", — сказал Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"Настроения на рынке РФ в четверг, безусловно, поддерживает в том числе проходящий саммит ШОС, итогом которого, вероятно, станет подтверждение курса на сотрудничество с такими важными партнерами как Китай, Индия, Турция и Иран. Инвесторы наблюдают за поступающими новостями, но в целом текущие колебания пока являются не более чем внутридневной волатильностью — никаких значимых поддержек или сопротивлений индексы Мосбиржи и РТС в четверг не преодолели", — отметила Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Если судить по лидерам дня, то среди них VK Group (+2,41%), набор из розничных сетей, "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции растут на 2,13%) и Московская биржа (+1,65%). От "Сургута" ждут отчетности, которая может оказаться лучше, чем у "Роснефти". Розничные сети, вероятно, рассчитывают на сезонное увеличение продаж. Но, в целом, я бы не назвал текущий рост каким-то значимым. Рынок консолидируется и доминирование растущих историй позволяет расти индексам", — заявил Кочетков из "Открытие Research". Путин призвал поощрять сотрудничество бизнеса России, Китая и Монголии

Котировки VK, по словам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, растут по инерции после завершения сделки по обмену активами с "Яндексом", так как теперь компания сможет сосредоточиться на экосистеме вокруг своей социальной сети.

Депозитарные расписки "О'Кей" дорожают на 4,97% (на старте торгов росли почти на 20%) после выхода данных о росте чистой прибыли компании за полугодие в 3,8 раза.

Кочетков отмечает, что в бумагах "Газпрома" намечается рост на фоне устойчивых поставок в Китай и возможных новостей об очередных проектах в Азии. К текущему моменту акции "Газпрома" торгуются недалеко от уровня предыдущего закрытия и пытаются выйти в плюс. "Компания собирается создавать газотранспортную систему, которая объединит европейскую и восточную части, что позволит оперативно решать вопросы переброски газа на разные рынки", — заключает эксперт.

"Акции "Роснефти" (-2,2%) сегодня среди лидеров снижения на фоне слабой отчетности по итогам за первое полугодие 2022 года", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Также в лидерах снижения обыкновенные акции и префы "Мечела" (- 2,89% и 1,95%), "Распадской" (-1,86%), Polymetal (-1,47%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2380-2465 пунктов. Ориентир для индекса РТС: коридор 1230–1340 пунктов", — прогнозирует Чернов из Freedom Finance Global. Рубль в ходе торгов укрепляется в район локальных максимумов

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" считает, что большинство инвесторов ждет итогов саммита стран ШОС и очень большие надежды возлагаются на итоговое коммюнике и заявления отдельных глав государств. С учетом встреч президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой КНР Си Цзиньпином, пятница станет крайне интересным днем для российского рынка ценных бумаг, добавил эксперт.

"Мы ждем и решения российского ЦБ РФ по уровню ставки рефинансирования в российской экономике, оно тоже крайне важно для всего российского финансового рынка. С учетом вышесказанного мы не предполагаем, что индекс РТС и индекс Мосбиржи именно сегодня пойдут на штурм уровней в 1300 и 2470-2475 пунктов, соответственно", — полагает Блинов.

Буйлакова из ФГ "Финам" обращает внимание на укрепление рубля, которое не способствуют покупательским настроениям. "Текущий внешний фон не сулит изменения направления индекса Мосбиржи, фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе, европейские индексы движутся без единой динамики", — дополнила она.