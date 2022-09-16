ТОКИО, 16 сен — ПРАЙМ. Введение лимита цен на российскую нефть является бессмысленным, невозможным и неэффективным, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1". Новак прокомментировал обсуждение "потолка" цен на газ

"Введение потолка цен на российскую нефть и газ нерационально, и, я считаю, действовать не будет. Цена на такие международные товары, как нефть и газ, определяется соотношением спроса и предложения. К тому же верхний лимит цен колеблется на рынке каждый день. Поэтому на практике введение потолка цен на товар из какой-либо определенной страны бессмысленно", — сказал эксперт.

Сугиура считает, что такое решение могли принять люди, не разбирающиеся в экономике. "Абсолютно нет смысла. Это политические заявления… Цены на такие международные товары устанавливаются каждый день соотношением спроса и предложения. Поэтому можно сколько угодно устанавливать потолок цен, но реальная цена будет меняться вне зависимости от этого. Ведь по газу страны Евросоюза уже признали, что установить цену невозможно. Точно так же невозможно установить и цену на нефть. Поэтому я считаю, что в конце концов все закончится признанием, что все-таки это невозможно. …И если искусственно ввести правило, что российскую нефть выше такой-то планки не покупать, все равно никто не будет это исполнять", — полагает эксперт.

Он отметил, что повлиять на цены может только сокращение спроса, и привел пример со снижением цен на нефть Brent на международном рынке.

"Сейчас разрыв цен между российской нефтью и нефтью Brent сократился до 20 долларов. Раньше российская нефть была дешевле на целых 40 долларов за доллар. И все равно российскую нефть, несмотря на сокращение разрыва, сейчас покупают. …Это связано с тем, что цена на Brent была чрезмерно завышена. Цена на нее подскочила после 24 февраля на ожиданиях покупателей, что нефти станет меньше и цены на нее вырастут. Однако на самом деле спрос не вырос, более того, он сокращается, и цена на Brent тоже стала сокращаться. То же самое и с американской WTI – она тоже была завышена выше необходимости. А теперь цены стали падать. Цены росли на одном психологическом эффекте, что нефти будет не хватать. Сейчас подскочившие цены на нефть просто приближаются к своему естественному уровню", — сказал Сугиура.

На вопрос РИА Новости, каков может быть лимит цен на российскую нефть и в каких цифрах исчисляться, Тосихиро Сугиура ответил, что не знает и считает саму мысль о введении потолка цен бессмысленной. "Это абсолютно бессмысленно. Цены должен определять рынок. Такого быть не может, чтобы политики определяли цены. Даже если, например, решить, что российскую нефть не покупать выше 60 долларов, обязательно будут те, кто это нарушит….Это бизнес", — пояснил ученый.

Он отметил, что единственным фактором, который реально может повлиять на цены на нефть, является сокращение спроса. "Если потолок на цены хотят установить на товар в качестве меры экономических санкций, то более действенным способом было бы запретить его ввоз. А цены на российскую нефть (сырую и нефтепродукты) упадут естественным путем, только если сократится спрос", — сказал он.

Эксперт считает, что завышенные цены на нефть в мире будут опускаться до уровня плюс-минус 60 долларов за баррель. "Я думаю, цены успокоятся на уровне 60 долларов за баррель. Я считаю, что это оптимальная цена на нефть. Она позволяет и производителям, и покупателям быть спокойными", — отметил Сугиура.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.