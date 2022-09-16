2022-09-16T07:14:04+03:00
2022-09-16T07:14:04+03:00
2022-09-16T07:14:04+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220916/838132770.html
Курс рубля в начале торгов снижается
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Курс рубля в начале торгов пятницы слабеет к доллару и евро: доллар поднялся до 59,93 рубля, евро — до 59,8 рубля следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 16.09.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы слабеет к доллару и евро: доллар поднялся до 59,93 рубля, евро — до 59,8 рубля следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 13 копеек, до 59,93 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,8 рубля.
Курс юаня остается на уровне прошлого закрытия — 8,57 рубля.