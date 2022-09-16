МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы слабеет к доллару и евро: доллар поднялся до 59,93 рубля, евро — до 59,8 рубля следует из данных Московской биржи. Доллар торгуется разнонаправленно в преддверии заседания ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 13 копеек, до 59,93 рубля, евро — на 2 копейки, до 59,8 рубля.

Курс юаня остается на уровне прошлого закрытия — 8,57 рубля.