Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне негативной динамики с американских бирж
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу опускаются, сдерживает торги снижение бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,96%, до 3 169,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 2 035,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,52%, до 18 831 пункта. Корейский KOSPI сокращался на 0,94%, до 2 379,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 6 740,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 27 574 пунктов.
Американские фондовые индексы в четверг завершили торги снижением в среднем на 1%, что ограничивает склонность трейдеров АТР к риску.
"Снижение Уолл-стрит указывает на то, что для рисковых настроений нет признаков улучшения", — рассказал порталу MarketWatch аналитик IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
Не дает заметной поддержки индексам Китая и макростатистика. Так, промпроизводство в стране в годовом выражении в августе выросло на 4,2% при прогнозе роста на 3,8%, розничные продажи поднялись на 5,4%, ожидалось увеличение только на 3,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220916/838133151.html