МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу опускаются, сдерживает торги снижение бирж США, свидетельствуют данные торгов. Китайский юань после незначительного роста упал до минимума за два года

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,96%, до 3 169,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 2 035,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,52%, до 18 831 пункта. Корейский KOSPI сокращался на 0,94%, до 2 379,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 6 740,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 27 574 пунктов.

Американские фондовые индексы в четверг завершили торги снижением в среднем на 1%, что ограничивает склонность трейдеров АТР к риску.

"Снижение Уолл-стрит указывает на то, что для рисковых настроений нет признаков улучшения", — рассказал порталу MarketWatch аналитик IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Не дает заметной поддержки индексам Китая и макростатистика. Так, промпроизводство в стране в годовом выражении в августе выросло на 4,2% при прогнозе роста на 3,8%, розничные продажи поднялись на 5,4%, ожидалось увеличение только на 3,5%.