МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. FedEx Corp в четверг отозвала свой финансовый прогноз, сделанный всего три месяца назад, заявив, что ухудшение мирового спроса ускорилось в конце августа и может снова ускориться в сентябре-ноябре. Посол России сравнил США со слепым ковбоем

Кроме того, глобальный оператор услуг доставки отчитался о выручке и прибыли за 1-й финквартал по 31 августа хуже ожиданий Уолл-стрит, после чего его акции обвалились более чем на 16%. Фьючерсы на S&P 500 в четверг также снизились, поскольку новости от FedEx усилили беспокойство инвесторов насчет замедления мировой экономики.

В целом общее ослабление экономической активности в мире привело к тому, что FedEx Express в отчетном квартале недополучила 500 млн долларов выручки, а FedEx Ground — 300 млн долларов выручки, заявила FedEx.

Кроме того, FedEx сообщила, что сокращает расходы. В частности, она закрывает некоторые пункты FedEx Office, сокращает время работы и консолидирует некоторые сортировочные мощности.

Некоторые эксперты отмечают, что FedEx должна была узнать о снижении спроса гораздо быстрее — особенно после того, как Amazon признала, что построила чересчур много складов, директора морских портов США начали говорить о замедлении импорта, а потребительские дискреционные расходы продолжили ухудшаться из-за инфляции.

"Они должны были предвидеть это месяц назад", — считает Сатиш Джиндель, отраслевой консультант, участвовавший в создании и расширении компании, которая стала затем называться FedEx Ground.

Такие операторы, как FedEx и UPS, во время пандемии ввели ряд дополнительных сборов, включая топливный сбор и сбор за спецобслуживание, и теперь эти сборы, увеличивающие прибыль, оказались под вопросом, считает Джиндель.

В четверг FedEx заявила, что ее бизнес страдает от проблем с обслуживанием в Европе и макроэкономических проблем в Азии. Крупнейшая экономика этого региона, китайская, страдает от карантинных ограничений в связи с COVID-19 и отключений электроэнергии из-за жары. Алюминий подорожал на опасениях за производство в Китае

После закрытия регулярной сессии в США предупреждение FedEx ударило и по акциям конкурирующих служб доставки, а также по бумагам ретейлеров. Акции United Parcel Service подешевели на 5%, Amazon — на 1,9%.

FedEx ожидает отчитаться за 1-й финансовый квартал о выручке в 23,2 млрд долларов, что ниже ожиданий аналитиков в 23,59 млрд долларов, согласно Refinitiv IBES. Скорректированная прибыль ожидается в размере 3,44 доллара на акцию, значительно ниже оценки аналитиков в 5,14 доллара.

Компания отозвала свой прогноз на весь финансовый год.

"Общемировые объемы снизились на фоне значительного ухудшения макроэкономических трендов во второй части квартала, как за рубежом, так и в США. Мы быстро решаем эти проблемы, однако, учитывая скорость изменения условий, результаты за 1-й квартал не оправдали наших ожиданий", — заявил гендиректор Радж Субраманьям.