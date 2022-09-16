МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются на данных об ускорении инфляции в еврозоне до нового рекорда, следует из данных торгов. Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,1 процента

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,06%, до 7277,82 пункта, французский CAC 40 — на 1,47%, до 6068,91 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 12734,06 пункта.

Немецкий и французский индексы падают более чем на 1% в пятницу на статданных по потребительским ценам в еврозоне. Так, годовая инфляция по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 9,1% с 8,9% месяцем ранее, тем самым обновив исторический рекорд.

Кроме того, ранее в пятницу вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос призвал к "решительным действиям" по борьбе с рекордной инфляцией, поддержав призывы официальных лиц к дальнейшему повышению процентных ставок.

"Если у нас будет холодная и суровая зима, это может нанести серьезный ущерб еврозоне, где мы можем увидеть потенциальную рецессию, ЕЦБ будет вынужден более агрессивно повышать ставки, что приведет к снижению спроса", — сказала агентству Блумберг портфельный менеджер в PineBridge Investments Мэри Никола (Mary Nicola). "Мы по-прежнему считаем, что риски рецессии в еврозоне остаются достаточно высокими", — добавила она.