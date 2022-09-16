МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мировая экономика через три года может столкнуться с новым витком роста цен на продовольствие, что стоит учитывать и в прогнозах по российской экономике, считает главный экономист, председатель попечительского совета ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Путин призвал объединить усилия в борьбе с ростом цен на продовольствие

"Сейчас должна быть коррекция вниз, но после 2025-2026 года, думаю, что мы можем получить новый скачок продовольственных цен — за счет мира, а значит, к этому надо быть готовым и у нас в стране", — заявил Клепач в ходе конференции "Agro Outlook Russia 2022: новый среднесрочный прогноз для аграрных рынков".

По его словам, на данный момент консенсус мнений склоняется к тому, что цена на продовольствие, включая зерновые, в следующем году "будет примерно на нынешнем уровне, а с учетом колебаний, возможно, пойдет несколько вверх".

"Думаю, что в среднесрочной перспективе цены на продовольствие могут снизиться, а вот дальше – большой вопрос. Мое внутреннее чувство, скорее, что цены будут повышаться. Все-таки в длинные периоды цены на продовольствие достаточно близки к ценам на энергию. И хотя сейчас ближайший тренд цен на нефть будет на понижение… цена на нефть, скорее всего, поменяется, и цены опять пойдут в 2025-2026 году вверх. Это мое мнение", — сказал Клепач.

Согласно материалам ВЭБ.РФ, представленным на конференции, рост мировых цен на продовольствие резко ускорился с конца 2020 года на фоне повышения спроса в азиатских странах, а также значительного роста ликвидности в мировой экономике. В первой половине 2022 года факторами нового скачка мировых цен на продовольствие стали засухи, а также частичный уход Украины с рынка зерновых и масличных.

Эксперты ВЭБа отмечают, что внутренние продовольственные цены в РФ следуют за мировыми, а введенные пошлины защитили рынок от мартовского скачка цен, но не устранили их связь.