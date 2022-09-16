МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе легкого повышения российского рынка акций по основным биржевым индексам и снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся на следующей неделе на 0,1%, до 2437 пунктов, и на 0,2%, до 1278 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется около 91,5 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет на 1 цент, до 0,99 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 22 копейки, до 60,49 рубля, евро – на 15 копеек, до 59,96 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки вновь захлестнула волна негативных настроений, которая провоцирует продажи в большинстве сегментов рискованных активов. Главный риск – рецессия мировой экономики, страх которой заставляет инвесторов бежать в доллар и защитные облигации. Рост базовых процентных ставок по основным резервным валютам не оставляет шанса развивающимся экономикам в борьбе за приток иностранного капитала", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Главным событием предстоящей недели для мирового рынка станет сентябрьское заседание ФРС. Учитывая более слабое замедление инфляции, чем прогнозировали аналитики, и сильное состояние рынка труда, вряд ли американский регулятор повысит ставку слабее, чем на 75 базисных пунктов. Во многом этот сценарий уже учитывается инвесторами, но особо жесткая риторика регулятора может дополнительно усилить негатив на мировом рынке", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка также не исключает, что ФРС может действовать более агрессивно и повысить ставку на 100 базисных пунктов, учитывая последние данные по инфляции. В целом фон американского рынка на данный момент негативен, и аналитик ожидает развития понижательного тренда на предстоящей неделе.

Александр Погорелов из РИА Рейтинга полагает, что если ФРС США поднимет агрессивно ставку сразу на 100 пунктов, то фондовый рынок США может потерять порядка 5%.

На следующий день после ФРС решение по ключевой ставке будет принимать Банк Англии, прогнозируется повышение ставки на 50 базисных пунктов, до 2,25%, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Также важной для рыночных настроений может быть ключевая экономическая статистика. Во вторник отметим информацию по строительству новых домов в США в августе, в среду картину дополнят сведения по вторичному рынку жилья. В четверг инвесторы обратят внимание на недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице", — отмечает аналитик. В пятницу важной для общего сентимента может оказаться публикация предварительных сентябрьских индексов деловой активности PMI в производстве и сект оре услуг еврозоны и США, добавляет он.

Погорелов ожидает, что нефть на предстоящей неделе, скорее всего, опустится ниже 90 долларов за баррель марки Brent. Снижение цены на нефть будет следствием ужесточения ДКП и укрепления доллара, а также ожиданий снижения спроса из-за замедления роста экономик, поясняет он.

Нефтяные фьючерсы пока не подают сигналов к смене краткосрочного и среднесрочного нисходящих трендов, при этом шансы позитивного для покупателей развития событий возрастут при закреплении котировок Brent и WTI выше сопротивлений 95,5 доллара и 89 долларов соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". В этом случае можно будет ожидать развития роста к среднесрочным сопротивлениям 105,42 доллара и 97,65 доллара, полагает она.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На ближайшей неделе мы не видим существенных факторов, способных изменить положение дел на российском рынке. Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2400-2450 пунктов и попытается прорваться за верхнюю границу, благодаря чему будет открыто пространство для направления к уровню 2500 пунктов. Способствовать этому будут "фишки" нефтегазового и финансового секторов", — считает Соловьев из Промсвязьбанка.

Появление предварительных данных об удачном прохождении третьего квартала крупных эмитентов поможет индексу Мосбиржи преодолеть уровень 2500 пунктов, считает Погорелов из РИА Рейтинга.

Основными факторами влияния на наш рынок в предстоящую неделю останутся сигналы регуляторов, динамика цен на нефть, геополитика, движения курса рубля, изменения общерыночного настроения, отмечает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Вероятное локальное охлаждение риск-аппетитов может оказать давление на котировки сырьевых товаров и рисковые активы в целом — это может сдерживать рост рублевых активов, не исключает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС вступят в новую неделю выше краткосрочных поддержек 2380 и 1240 пунктов соответственно, что оставляет открытой дорогу к обновлению сентябрьских пиков 2488 и 1300 пунктов соответственно, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Первую половину предстоящей недели рубль, вероятно, не будет показывать ярко выраженную динамику в отсутствие новостей по новому бюджетному правилу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Впрочем, во второй половине недели рубль, вероятно, будет укрепляться в преддверии сентябрьского налогового периода. Тем не менее необходимо учитывать, что обычно новости относительно бюджетного правила появляются именно во время налогового периода, что может оказать заметное давление на рубль", — добавляет он.

Вероятное локальное охлаждение риск-аппетитов может оказать давление на котировки сырьевых товаров и рисковые активы в целом, что может сдерживать рост рублевых активов, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Курс на следующей неделе будет удерживаться в диапазоне 59-61 рубль, в котором он провел большую часть последнего месяца, оценивает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка. Поддержку рублю будет оказывать налоговый период, хотя в этот раз этот фактор не будет столь значимым, добавляет он.

В среднесрочном же плане сигнал Банка России о приближении к нижней точке смягчения денежно-кредитной политики в целом позитивен для рубля, поскольку будет удерживать интерес инвесторов к бумагам с фиксированным доходом, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Соловьев из Промсвязьбанка считает, что цены на нефть Brent удержатся на уровне выше 90 долларов за баррель, несмотря на повышение ставки ФРС, поэтому предпочтение отдает акциям нефтегазового сектора ("Лукойла", "Газпром нефти").

"В фокусе внимания на предстоящей неделе будет финансовая отчетность золотодобытчиков: "Полюса" и Polymetal. По "Полюсу" мы ждем неплохих финансовых результатов. Несмотря на ограничения против импорта золота из России в страны ЕС, компания поставляла продукцию в другие страны, при этом величина дисконта к мировой цене была небольшой. Целевым уровнем по акциям "Полюса" мы видим 8500 рублей", — говорит он.

По мнению Погорелова из РИА Рейтинга, несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции компаний потребительского сектора, энергетиков и банковского сектора, тогда как в роли догоняющих могут выступить ценные бумаги производителей удобрений, металлургов и угольных компаний из-за возможного роста налоговых расходов.

"Российский рынок в целом остается среднесрочно интересным ввиду ожидаемых дивидендных выплат и стабилизации внутренней экономической ситуации по мере адаптации компаний к новым условиями деятельности. Дивиденды за первое полугодие на следующей неделе, в частности, на собраниях могут одобрить акционеры "Фосагро" (ожидаемая доходность 10%) и "Татнефти" (доходность около 7,5-8% по "обычке" и префам).

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что можно ожидать, что на фоне ожидаемого роста цен на нефть, которые избыточно упали на текущей неделе, вырастут акции российских нефтяных компаний. Прежде всего, речь идет о "Роснефти", которая выглядит в настоящее время очень сильно недооценённой при том, что обнародованные ею финансовые результаты за первое полугодие оказались очень сильными.

"Можно также обратить внимание на акции банковского сектора и недвижимости, которые выиграют от нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5%. Аутсайдерами рынка без каких-либо новостей могут опять оказаться депозитарные расписки, которые мы называем "мемными" (то есть резко растущие и падающие без фундаментальных причин), например, HeadHunter", — добавляет она.