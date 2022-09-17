МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Норникель" за семь месяцев 2022 года поставил половину своей продукции на европейский рынок, но компания готова менять географию поставок в случае необходимости, заявил Владимир Потанин телеканалу РБК.

"Мы готовимся к изменению географической структуры наших поставок в случае, если это будет необходимо, но это не является нашим основным приоритетом. Приоритетом является сохранение позиций на тех рынках, на которых мы находимся. Пока по итогам первых семи месяцев 2022-го у нас по-прежнему 50% — Европа, порядка 20% — Америка, то есть пока сохраняется такого рода баланс", — сказал глава компании. "Норникель" спрогнозировал дефицит на мировом рынке меди

В то же время он отметил, что переориентация на новые рынки всегда сопряжена с дополнительными издержками. "Мы должны готовиться переходить на другие рынки, но всеми силами стараться, тем не менее, действующие рынки удержать, исходя из этой логики", — пояснил Потанин.

"Пользуясь ситуацией, некоторые наши партнеры пытаются пересматривать в свою пользу условия существующих контрактов, пытаются сокращать объем закупок на будущий период, накладывая на себя такие своеобразные самосанкции, максимально уходя от товаров российского происхождения. Получается, что такая альтернатива: либо идти на довольно серьезные уступки, либо переориентировать наши поставки на другие рынки", — добавил президент "Норникеля".

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

В первом полугодии "Норникель" увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 99,95 тысячи тонн, палладия — на 8%, до 1,416 миллиона унций, производство меди выросло на 18%, до 204 тысячи тонн, а выпуск платины увеличился на 1%, до 321 тысячи унций.