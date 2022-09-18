МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа не будет работать в день похорон королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News.

"Лондонская фондовая биржа вообще не будет проводить торги в день похорон королевы", — проинформировал он.

Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.