МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Германии и Франции в понедельник снижаются на общерыночном пессимизме, биржи Великобритании закрыты из-за выходного дня, следует из данных торгов. В Германии возобновили подачу заявок на поставки по "Северному потоку"

По состоянию на 10.43 мск французский CAC 40 падает на 1,14%, до 6008,29 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12671,85 пункта. Британский индекс FTSE 100 завершил торги пятницы снижением на 0,62%, до 7236,68 пункта.

На этой неделе инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы в среду. Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, чтобы сдержать инфляцию.

Кроме того, ожидается, что регулятор опубликует прогнозы по экономики США. "Нам нужно дождаться повышения ставки ФРС, а затем понять точечный сюжет (прогноз по ставке — ред.)", — сказала агентству Блумберг главный стратег по Азии и Китаю в JPMorgan Chase & Co. Венди Лю (Wendy Liu).