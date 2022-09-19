Reuters: пшеница дешевеет на фоне укрепления доллара
ЧИКАГО, 19 сен — ПРАЙМ. В понедельник цены на пшеницу в Чикаго снижаются, поскольку укрепление доллара может ослабить экспорт из США. При этом ожидающееся повышение процентных ставок ФРС усиливает риск рецессии в мировой экономике, которая может ослабить спрос.
Продолжающийся экспорт украинского зерна на мировые рынки также оказывает давление на цены. Соя получает поддержку на ожиданиях роста импорта в Китай и ввиду ралли цен на соевый шрот.
В 12.06 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,7%, до 8,44 1/4 доллара за бушель.
Соя выросла в цене на 0,3%, до 14,53 доллара, кукуруза подешевела на 0,3%, до 6,75 1/4 доллара.
"В понедельник пшеница испытывает понижательное давление на фоне укрепления доллара, которое снизит конкурентоспособность экспорта из США, в то время как на мировые рынки поступает дешевая российская пшеница", — отметил Мэтт Аммерманн, менеджер StoneX. "Рынки опасаются, что центральные банки (снова) повысят процентные ставки, усиливая риск мировой рецессии и ослабляя спрос. Эта идея оказывает давление на пшеницу, а также на остальные зерновые и сою в понедельник", — добавил он.
Российское агентство IKAR повысило прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году на 2 млн тонн.
"Соя получает поддержку на ожиданиях более активного импорта в Китай и ввиду роста цен на соевый шрот в понедельник, — отметил Аммерманн. — Однако соя также испытывает давление из-за опасений по поводу возможной рецессии".
https://1prime.ru/Financial_market/20220919/838167402.html