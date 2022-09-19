ЧИКАГО, 19 сен — ПРАЙМ. В понедельник цены на пшеницу в Чикаго снижаются, поскольку укрепление доллара может ослабить экспорт из США. При этом ожидающееся повышение процентных ставок ФРС усиливает риск рецессии в мировой экономике, которая может ослабить спрос. Решение ввести экспортные пошлины на удобрения не приняли, заявил Мантуров

Продолжающийся экспорт украинского зерна на мировые рынки также оказывает давление на цены. Соя получает поддержку на ожиданиях роста импорта в Китай и ввиду ралли цен на соевый шрот.

В 12.06 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,7%, до 8,44 1/4 доллара за бушель.

Соя выросла в цене на 0,3%, до 14,53 доллара, кукуруза подешевела на 0,3%, до 6,75 1/4 доллара.

"В понедельник пшеница испытывает понижательное давление на фоне укрепления доллара, которое снизит конкурентоспособность экспорта из США, в то время как на мировые рынки поступает дешевая российская пшеница", — отметил Мэтт Аммерманн, менеджер StoneX. "Рынки опасаются, что центральные банки (снова) повысят процентные ставки, усиливая риск мировой рецессии и ослабляя спрос. Эта идея оказывает давление на пшеницу, а также на остальные зерновые и сою в понедельник", — добавил он.

Российское агентство IKAR повысило прогноз урожая пшеницы в России в 2022 году на 2 млн тонн.

"Соя получает поддержку на ожиданиях более активного импорта в Китай и ввиду роста цен на соевый шрот в понедельник, — отметил Аммерманн. — Однако соя также испытывает давление из-за опасений по поводу возможной рецессии".