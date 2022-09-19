МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ряд российских брокеров решили с 1 октября полностью запретить неквалифицированным инвесторам покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, хотя ЦБ требовал лишь поэтапно ограничивать такие покупки, следует из сообщений брокеров. ЦБ объяснил, какие операции брокер вправе совершать без согласия клиента

Ранее ЦБ РФ направил предписание, согласно которому брокеры с 1 октября 2022 года должны не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Затем допустимая доля будет поэтапно снижаться, пока с 1 января 2023 года не вступит полный запрет на такие покупки за исключением закрытия коротких позиций.

"Несмотря на то что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, БКС принял решение исключить возможность покупать бумаги уже с 1 октября, чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков", — говорится в сообщении на сайте БКС.

Также в сообщении компании отмечается, что у инвесторов не получится увеличить или открыть новые позиции по покупке ценных бумаг. При этом закрывать позиции, а также совершать операции с иностранными бумагами дружественных стран и российских компаний они смогут. "Тем, у кого уже есть ценные бумаги "недружественных" стран, беспокоиться не нужно — их можно будет и дальше держать в портфеле", — говорится в сообщении брокера.

Полный запрет на покупку неквалифицированными инвесторами ценных бумаг эмитентов из недружественных стран планирует "Тинькофф Инвестиции". "Реализовать возможность поэтапной приостановки торгов технически невозможно в предложенные регулятором сроки. Поэтому в скором времени мы вынуждены будем полностью приостановить исполнение поручений", — сообщили РБК в пресс-службе брокера.

В пресс-службе Freedom Finance сообщили, что начиная с 1 октября 2022 года брокер не оказывает клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, услуги по исполнению поручений, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении значения плановой позиции (включая короткой позиции) по ценным бумагам, эмитентами которых являются иностранные лица из недружественных стран.

"Исключением являются: иностранные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации; иностранные ценные бумаги, выпущенные иностранными лицами, не указанными в пункте 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95; акций иностранных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в Российской Федерации (по состоянию на 19.09.2022 перечень определен Информационным Письмом Банка России от 20.07.2022 года №ИН-018-59/94)," — также говорится на сайте брокера.

Представители ФГ "Финам" сообщили, что в компании пока изучают возможности реализации предписания ЦБ РФ и автоматизации этого предписания.