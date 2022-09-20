МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника незначительно повышается, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,07%, до 2432,12 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1275,17 пункта.