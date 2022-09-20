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https://1prime.ru/Financial_market/20220920/838178420.html
Российский рынок акций слабо растет на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника незначительно повышается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,07%, до... ПРАЙМ, 20.09.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника незначительно повышается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 0,07%, до 2432,12 пункта, индекс РТС — на 0,2%, до 1275,17 пункта.