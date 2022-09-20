МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются, инвесторы ждут решений по монетарной политике Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Активность торгов евро упала из-за ее "токсичности", считает эксперт

По состоянию на 11.10 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,21%, до 7254,25 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,33%, до 6043,38 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 12771,01 пункта.

На этой неделе инвесторы ожидают решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Аналитики полагают, что ФРС повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов.

Рынки опасаются, что повышение процентных ставок может привести к рецессии. "Мы считаем, что ФРС ничего не выиграет, удивив рынок более значительным, чем ожидалось, повышением ставки", — сказала агентству Bloomberg старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Кроме того, пессимизму инвесторов способствовали статданные по Германии, согласно которым индекс цен производителей в стране по итогам августа подскочил на 45,8% в годовом выражении после роста на 37,2% в июле. В месячном выражении цены выросли на 7,9% после роста на 5,3% в июле. Таким образом, темпы роста показателей стали рекордными за всю историю подсчета.