МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций, открывший торги в плюсе, перешел к снижению и днем теряет уже более 3%, следует из данных Московской биржи. Рубль перешел к укреплению на Московской бирже

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.11 падал на 3,17%, до 2353,45 пункта, долларовый РТС — на 2,93%, до 1235,39 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально повышался до 2436,3 пункта, РТС — до 1277,24 пункта.

В лидерах падения – бумаги ЦИАНа (-5,9%), ГК "Эталон" (-5,8%), "Самолета" (-5,4%), акции Polymetal (-5%), "Новатэка" (-4,9%), "Лукойла" (-4,7%), Распадской" (-4,4%).