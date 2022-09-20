МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи падает на 5,5% и уже опустился ниже уровня в 2300 пунктов впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа оценила ликвидность в первую неделю возобновления вечерней сессии

К 14.42 мск индекс Мосбиржи падал на 5,48%, до 2297,4 пункта.

В лидерах падения бумаги "Эталона" (-8,98%), "Циана" (-8,95%), Globaltrans (-8,5%). Акции Сбербанка теряют около 5%, "Газпрома" — 6,5%.