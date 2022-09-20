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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220920/838184393.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2300 пунктов впервые с 30 августа
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Индекс Мосбиржи падает на 5,5% и уже опустился ниже уровня в 2300 пунктов впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки. К 14.42 мск индекс Мосбиржи падал на 5,48%, до... ПРАЙМ, 20.09.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи падает на 5,5% и уже опустился ниже уровня в 2300 пунктов впервые с 30 августа, следует из данных торговой площадки.
К 14.42 мск индекс Мосбиржи падал на 5,48%, до 2297,4 пункта.
В лидерах падения бумаги "Эталона" (-8,98%), "Циана" (-8,95%), Globaltrans (-8,5%). Акции Сбербанка теряют около 5%, "Газпрома" — 6,5%.