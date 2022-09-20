МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника крайне волатилен — падение индекса Мосбиржи достигало 10,5%, спустя примерно 10 минут составляло уже лишь 5%, следует из данных торговой площадки. ЛНР и ДНР проведут референдум с 23 по 27 сентября

Около 15.10 мск падение индекса Мосбиржи составляло 10,64%, а сам он проседал до 2171,92 пункта. Акции "Газпрома" примерно в это же время проседали на 18%.

К 15.25 мск индекс Мосбиржи падал уже лишь на 5,14%, до 2305,71 пункта. Акции Сбербанка теряли около 5,24%, "Газпрома" — 5,2%.