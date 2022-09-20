МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника обвалился на фоне новостей об изъятии налогов из нефтегазового сектора и решений о проведении референдумов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. СМИ узнали о намерении властей повысить налоги для экспортеров сырья

"Сегодня две плохие новости для рынка — дополнительные изъятия налогов из нефтегазового сектора и политические новости, связанные с проведением референдумов и СВО. Рынок быстро заложил вновь возникшие риски, но, возможно, еще не все. Основная идея, с которой жил рынок в последние недели, дивиденды "Газпрома" и других нефтегазовых компаний, снова под угрозой", — поясняет Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" дополняет, что российский рынок с открытия устремился вниз, обновляя трехнедельные минимумы. "Негативом выступает информация о том, что правительство с 2023 года собирается ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ. Поэтому в аутсайдерах находятся представители нефтегазового сектора", — уточнил он.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен. Также во вторник днем стало известно, что референдумы по вхождению Херсонской области, ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.

Кроме того, правительство рассматривает повышение налогов для сырьевых экспортеров, благодаря которым рассчитывает получить в бюджет почти 3 триллиона рублей за три года только от нефтегазовых компаний, сообщила ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.