МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника снижается на 6,05% на фоне новостей о возможном повышении налогов для сырьевых экспортеров, а также о решениях, связанных с проведением референдумов по вхождению в состав России ЛНР, ДНР и Херсонской области, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.35 мск опускается на 6,05%, до 2283,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 5,94%, до 1197,02 пункта. Максимально индекс Мосбиржи падал на 10,64%.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 6 копеек, достигая 60,1 рубля, евро теряет 16 копеек, до 60,01 рубля.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,88%, до 91,19 доллара за баррель. СМИ узнали о намерении властей повысить налоги для экспортеров сырья

По словам Виктора Тунева из УК "Ингосстрах-Инвестиции", новости о дополнительном изъятии налогов из нефтегазового сектора оказали негативное влияние на российские индексы. "Рынок быстро заложил вновь возникшие риски, но, возможно, еще не все. Основная идея, с которой жил рынок в последние недели: дивиденды "Газпрома" и других нефтегазовых компаний снова под угрозой", — отметил эксперт.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" поясняет, что все основные эмитенты во вторник пребывали в существенном минусе после новостей о намерении правительства РФ рассмотреть увеличение налоговой нагрузки на экспортные компании, что в 2023 году могло бы принести бюджету дополнительные 1,4 триллиона рублей, а в 2023-2025 годах – более чем 3 триллиона рублей.

"В частности, предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, повысить цены на газ внутри РФ и изъять дополнительные доходы у газовых компаний за счет увеличения НДПИ", — добавила она.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Новатэк" (-9,28%) на фоне упомянутых новостей понес особенно крупные потери и опустился к минимуму с середины августа. На рынке опасаются, что инициатива правительства по аналогии с недавним опытом "Газпрома" может привести в том числе к отмене объявленных ранее дивидендов "Новатэка" (и других нефтегазовых компаний, таких как "Татнефть" и "Газпром нефть") за первое полугодие 2022 года в размере 45 рублей на акцию (доходность около 4%). Собрание акционеров "Новатэка" пройдет 28 сентября", — уточняет Кожухова. Рубль стабилен к доллару и евро

Ксения Лапшина из ФГ "Финам" объясняет, что негативная реакция на новости наблюдается прежде всего в акциях экспортеров энергоносителей — "Лукойл" (-7,56%), "Роснефть" (-6,15%), "Татнефть" (-4,97%), которые утянули вслед за собой весь рынок.

"Все компоненты индекса торгуются на отрицательной территории. Усугубляют беспокойство инвесторов и политические новости. Внешние факторы сегодня, очевидно, отошли на задний план", — добавила она.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что риски увеличения налогового бремени, ранее затрагивавшие производителей удобрений и угля, теперь оказывают давление и на акции представителей других отраслей.

В лидерах падения — акции "Яндекса" (-8,31%), "Газпрома" (-6,23%), Сбербанка (-5,77%), и расписки VK (-8,51%). Бумаги "Газпрома" максимально теряли 18,1%, VK — 16,36%, "Лукойла" — 14,81%, Сбербанка — 9,27%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Усиление налоговой нагрузки негативно для общего инвестиционного климата страны ввиду рисков отказа от дивидендов даже тех немногочисленных компаний, что объявили об их выплате. Краткосрочные цели движения индексов Мосбиржи и РТС при этом сместились на уровни 2250 и 1180 пунктов", — прогнозирует Кожухова.

Бабин полагает, что дополнительным негативом для экспортеров выступает по-прежнему дорогой рубль.

"Это усугубляется снижением сырьевых цен, которое может стать устойчивым из-за проблем мировой экономики. Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметке 2235 пунктов. Учитывая быстрый темп снижения, это техническое препятствием мы можем проверить на прочность уже сегодня", — предполагает он.