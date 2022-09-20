МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы значительно снижаются на фоне уменьшения спроса на риск в связи с опасениями за перспективы экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар растет в преддверии заседания ФРС США

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,03%, до 30699,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,86%, до 11435,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,08%, до 3858,65 пункта.

"Отсутствие аппетита к риску в связи с опасениями за рост (экономики – ред.) могут еще больше истощить "быков", что открывает двери для новых потерь на мировых фондовых рынках", — считает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чьи слова приводит портал MarketWatch.

По словам эксперта, инвесторам необходимо сохранять осторожность в период, когда мировые центробанки продолжают усиленно бороться с инфляцией, поскольку это негативно отразится на глобальной экономике.

На этой неделе все внимание трейдеров обращено к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут опубликованы в среду. Кроме решения по ставке регулятор также представит обновленные экономические прогнозы. Согласно данным CME Group, более 80% аналитиков ждут третьего подряд повышения учетной ставки ФРС на 75 базисных пунктов – до 3-3,25%.